Bezoek aan de Friese Ballonfeesten is voortaan gratis

Joure- Hoewel het nog lang geen zomer is, toch een opvallend bericht dat alles met de zomer te maken heeft, of in ieder geval een evenement dat altijd in de jilimaand wordt georganiseerd. De Friese Ballonfeesten. “De Friese Ballonfeesten zijn dit jaar écht voor iedereen toegankelijk. De toegang tot Nederlands grootste ballonfestival is dit jaar namelijk gratis. De organisatie wil iedereen de kans geven het spektakel van het opstijgen van 35 heteluchtballonnen van dichtbij mee te maken, dus ook mensen met een wat kleinere portemonnee.

De Friese Ballonfeesten vinden dit jaar voor de 34ste keer plaats. Het evenement is dit jaar een week eerder dan gebruikelijk, namelijk van 17 tot en met 21 juli, zodat het festival niet samenvalt met de bouwvak en een groot ballonfestival in Frankrijk”, aldus de organisatie in een persbericht.