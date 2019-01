Winterse dagen

Sneek- Gisteren bleef het overdag vriezen en toch konden we in Sneek geen ijsdag noteren. De temperatuur was namelijk in de nacht naar dinsdag om middernacht nog een graadje boven nul. Er viel ook wat meer sneeuw dan verwacht, dit doordat de neerslagband stagneerde boven Friesland. Met dit sneeuwdek kunnen we komende 2 nachten wel eens flink onderuit gaan met de temperatuur met kans op matige tot strenge vorst.

Vandaag start nog met bewolking, opklaringen winnen vanmiddag terrein. De temperatuur rond nul als maximum, wind draait naar het oost tot noordoosten.

Komende nacht weinig wind, klaart het op en gaat het matig vriezen, mogelijk streng. Wel kan er mist ontstaan en daar hebben we dan morgen ook eerst last van.

De donderdag start mistig en het hangt ervan af hoe snel deze mist oplost. Mocht dit niet eens lukken, dan blijft het licht vriezen, lukt dit wel, dan komt de temperatuur even op nul uit. Wind staat er niet veel en is veranderlijk.

In de nacht naar vrijdag opnieuw lichte tot matige vorst, mogelijk streng.

Vrijdag is ook nog een winterdag, wel neemt de bewolking dan toe. Het blijft ook deze dag winters met overdag geen hogere maximum dan nul graden. Vanaf vrijdagavond komen de weermodellen met een dooiaanval die op zaterdag gaat lukken zoals het nu staat. In de nacht naar zaterdag valt er eerst sneeuw, later overgaand in regen, kans op ijzel. Zaterdag kan dan zo maar 5 graden kunnen worden bij een stevige zuidwester. Zondag zou dan de kou, het kwakkelscenario, terugkeren met winterse neerslag.

Dirk van der Meer