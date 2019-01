Theater Sneek programma week 5

Sneek – Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

De 18e Bonte Sneker Avond

Tussen Kerst enne Krokus sit altyd yn dip.

De één kryt de griep en un ander un koortslip.

De één fiert hur jaardach en un ander gaat trouwen.

Wy steke altyd de hannen út de mouwen:

Want thús foor de buis, en dat is geen leugen.

Néé thús foor de buis, en dat is geen leugen.

Néé thús foor de buis kom je geen mins teugen.

Dus stap oppe fiets richting theater. Dat werkt beter dan un dure psychiater!

Toneel // 1 t/m 9 februari // 20.00 uur, zo 3 februari 14.00 // € 15,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

VERS! – Festival voor jong talent

Bij VERS! draait het om de aanstormende popbands uit de regio. Maar ieder jaar zijn er ook een aantal grote namen te bewonderen. Voor 2019 zijn The Cool Quest en topfluitist Mark Alban Lotz vastgelegd.

Tot na middernacht zijn er meer dan dertig optredens op zes podia bij Poppodium Bolwerk en Kunstencentrum Atrium. De meest uiteenlopende muziekgenres zijn vertegenwoordigd: van funk, rock en indie tot soul en jazz.

VERS! 2019 staat in het teken van de plastic soep. Op verschillende manieren wordt aandacht gevraagd voor het probleem en gekeken naar mogelijkheden om plasticverbruik terug te dringen. Zo gaat een aantal acts direct en indirect afvalmaterialen in hun muziek gebruiken. Jeugdorkest On the Move, groepen van KinderMuziekTheater en een live-band openen samen VERS! met de ‘Plastic Soup Song’.

Muziek // za 2 februari // 19.00 uur // € 8,50 // Bolwerkzaal, Kerkgracht 8 en Noorderkerkzaal, ingang Kunstencentrum Atrium, Oud Kerkhof 11 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Solo Stories – Emma wil leven

Emma wil leven (foto) Maar volgens haar ouders en artsen is ze ernstig ziek. En hoewel ze probeert te luisteren naar hun adviezen is er iets dat haar steeds anders laat handelen. Iets dat sterker is: de stem van anorexia. In haar hoofd is een strijd gaande op leven en dood. Emma wil leven, maar is ze in staat om weerstand te bieden aan alle negatieve gedachten die haar hoofd vullen?

Voorafgaand aan de voorstelling vindt een inleiding plaats. Deze inleiding wordt gegeven door dramaturg Annemiek Lely, die meer zal vertellen over de inhoud en achtergrond van de voorstelling. De inleiding start om 13.30 uur in de Theaterstudio, de gratis kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa.

Toneel // zo 3 februari // 14.30 uur // € 22,50 // Noorderkerkzaal, ingang Kunstencentrum Atrium, Oud Kerkhof 11 // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

