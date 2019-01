Proeflessen improvisatietheater in Sneek

Sneek- Op woensdag 30 en donderdag 31 januari is het bij Kunstencentrum Atrium in Sneek mogelijk om mee te doen aan een gratis proefles improvisatietheater. Bij improvisatietheater is er geen script, maar worden het verhaal, personages en dialogen ter plekke verzonnen. Er is een cursus van tien weken voor jongeren (Improvisatietheater/Theatersport) en volwassenen (Improvisatietheater/De Vloer Op!). De cursussen worden gegeven door Ytsje van der Meulen en Sander Kalsbeek.

Theatersport is een vorm van improvisatietheater waarbij gebruikt gemaakt wordt van verschillende spelvormen en inspringspelen. Een bekend voorbeeld is het televisieprogramma De Lama’s. Bij De Vloer Op! wordt, net als in het gelijknamige televisieprogramma (met acteurs als Stefan de Walle en Pierre Bokma), geïmproviseerd aan de hand van vastomlijnde opdrachten.

Docent Ytsje van der Meulen: “Terwijl je in de huid van een ander kruipt, ontdek je bij improvisatietheater van alles over jezelf. Je doet ervaringen op die van pas komen in het dagelijks leven. Neem het spreken in het openbaar. Dat vinden velen doodeng. Improvisatietheater is een ideale manier om daar aan te werken. In een vertrouwde omgeving word je spelenderwijs zelfbewust en krijg je meer lef. We spelen dan ook zonder te oordelen over anderen. Fouten maken moet juist, want dit zorgt voor de grootste lol.”

“Volwassenen kunnen veel baat hebben bij het improviserend acteren, Maar zeker ook jongeren. De pubertijd is een periode van onzekerheid. Gaandeweg doen mensen het deurtje van ‘kind zijn’ dicht. Dat begint in de pubertijd. We worden geremd en gaan zaken als spreken in het openbaar eng vinden. Bij improvisatietheater is het spannende in een paar minuten weg!”

Proefles Improvisatietheater/De Vloer Op! (volwassenen)

Woensdag 30 januari, 19.30 – 20.30 uur

Docent: Sander Kalsbeek

Proefles Improvisatietheater/Theatersport (jongeren)

Donderdag 31 januari, 19.00 – 20.30 uur

Docent: Ytsje van der Meulen