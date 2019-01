Op’e kiek voor gemeente Súdwest-Fryslân?!

Sneek- Doe jij mee aan de expositie 89 mensen, van 0 tot 89 jaar uit de 89 kernen van Súdwest-Fryslân? Op 2 februari is de feestelijke open dag van het nieuwe loket van de gemeente Súdwest-Fryslân in Sneek. Tijdens deze dag is er een digitale expositie in de hal van het publiekscentrum. De expositie bestaat uit portretten van 89 mensen van 0 tot 89 jaar uit de 89 kernen van Súdwest-Fryslân. Elke inwoner bij zijn/haar plaatsnaambord.

We hebben al 60 portretten! We zijn nog opzoek naar de volgende inwoners:

woonplaats leeftijd

Folsgare 10

Idzega 14

Piaam 17

Scharnegoutum 21

Hommerts 22

Gauw 23

Tjalhuizum 24

Raerd 26

Oudega 28

Hartwerd 29

Nijland 40

Kubaard 41

Woudsend 42

Wons 43

Heeg 46

Allingawier 48

Offingawier 51

Hidaard 58

Wommels 59

Dedgum 67

Ysbrechtum 75

Breezanddijk 76

Jutrijp 78

Goënga 81

Witmarsum 83

Warns 85

Longerhouw 86

Workum 87

Makkum 88

Doe je mee?

Stuur een mail naar i.wagenaar@sudwestfryslan.nl met je naam + leeftijd + woonplaats. Dan nemen wij contact met je op. En wie weet komt de fotograaf binnenkort bij jou langs.

Je bent van harte uitgenodigd op 2 februari tijdens de feestelijke open dag. Tijdens de open dag krijgen alle 89 deelnemers hun ingelijste portret.