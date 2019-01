Sneek- Komende zaterdag is coverband Timemaud te gast bij Café Neighbours aan de Kleine Kerkstraat in Sneek.

Een heerlijke avond uit, voor jong en oud, met de lekkerste rock ‘n roll, disco en foute hits!

Als de band even op adem komt zorgt DJ Knorr voor de lekkerste hits van toen en nu zodat je warmt blijft tot de band weer los gaat!

GRATIS ENTREE | 18+ | COCKTAILS & BEERS