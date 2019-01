Lionsclub Sneek verzamelt ruim 1 miljoen DE-punten voor de voedselbank  

Sneek- De verzamelactie van DE-punten van de Lionsclub Sneek heeft dit jaar een recordaantal punten opgeleverd. Maar liefst 1.014.839 punten werden bij elkaar gehaald. In december hebben bij diverse supermarkten in Sneek en omgeving en bij een aantal kerken verzamelboxen gestaan voor de koffie- en theepunten. Mark Sijbranda, die namens de Lions de actie heeft gecoördineerd, was aangenaam verrast. “We doen dit nu al een aantal jaren en we hielden er rekening mee dat het dit jaar wat minder zou zijn, want je zou denken dat de oude voorraden punten een keer zijn uitgeput. Maar het resultaat is boven verwachting. We zijn de meewerkende winkeliers en de punten-inbrengers zeer dankbaar”.

De overweldigende hoeveelheid punten betekende wel dat de Lions een lange avond hebben zitten tellen. Maar aan het eind van de avond overheerste de tevredenheid. En de volgende ochtend naar verluidt bij een aantal tellers de spierpijn in de nek!

Hoe dan ook, met dit prachtige resultaat kan de Voedselbank Sneek Wymbritseradiel naar verwachting meer dan 2000 pakken koffie in de pakketten stoppen. In het voorjaar zal de zending bij de Voedselbank worden afgeleverd.