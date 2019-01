Inwoners Sneek grootste carnavalfans van Friesland

Arnhem- Nergens in Friesland wordt zo veel gezocht naar carnavalskleding als in Sneek. Dit blijkt uit de Landelijke Carnavals Index 2019 van beslist.nl, die tot stand is gekomen op basis van ruim 200.000 zoekopdrachten rondom feestkleding voor carnaval. In de ranglijst staan Nederlandse steden en dorpen gerangschikt op het gemiddelde aantal zoekopdrachten naar carnavalskleding per 1000 inwoners.

Cuijk bovenaan de lijst

Het meest naar carnavalskleding wordt gezocht in het Brabantse Cuijk; dat daarmee dan ook de landelijke koploper is. Op de tweede plaats staat het Limburgse Valkenburg, Schijndel (N-B) staat op de derde plaats. Oldenzaal staat met haar 29e plek, als enige plaats in Overijssel opgenomen. Langzaam aan kruipt de populariteit van carnaval steeds meer naar de iets noordelijkere gelegen provincies toe. Waar Limburg en Noord-Brabant traditioneel bekend staan om het vieren van carnaval, blijkt dat ook steeds meer Nederlanders in Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland een carnavalsoutfit aanschaffen. Deze provincies staan wel al vertegenwoordigd in de top 50. Wellicht dat Friesland over een aantal jaar ook mee kan strijden om de bovenste vijftig plekken.

Landelijke Carnavals Index 2019

Top 10 steden met hoogste zoekvolume naar carnavalskleding (per 1000 inwoners)

Cuijk Valkenburg Schijndel Bavel Brunssum Gemert Echt Boxmeer Oosterhout Groesbeek

De complete ranglijst inclusief de vermelding van Sneek staat op https://www.beslist.nl/info/carnaval-2019.html