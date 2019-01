Sneek- Update IJsbaan Sneek: Druk zijn vrijwilligers bezig om de baan sneeuwvrij te krijgen, dit met het oog op de vorst van komende nachten. Een behoorlijk zwaar werkje en het is nog maar de vraag of het allemaal lukt. In ieder geval, petje af voor deze heren! Op de foto van een van de actieve ijsbaanbestuurders, Stoffel Boersma, is Jelle Plantinga druk bezig met de sneeuwschuiver.