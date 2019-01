Donkergroen neemt Green-Fortune over

Sneek- Per 1-1-2019 heeft Donkergroen, Green Fortune over, de expert op het gebied van verticaal groen overgenomen. Hiermee wordt een lange reeds bestaande samenwerking bekrachtigd. Bovendien past deze overname erg goed binnen het productaanbod van Donkergroen Interieurbeplanting en de groeiambities van de Donker groep als geheel. Steeds meer bedrijven en instellingen realiseren zich de positieve invloed van groen op haar medewerkers en wetenschappelijke publicaties ondersteunen dit.

Donkergroen wil hierin een vooraanstaande rol spelen en neemt daarmee een grote speler in dit segment over. Met deze uitbreiding ontstaat een unieke propositie die geen van de concurrenten momenteel kan leveren. De omzetverwachting voor 2019 betreft momenteel circa € 1.5 miljoen en de vakmannen/vrouwen zijn meer dan welkom.

Eelco Schutter, bedrijfsleider van Green Fortune en Anja Kanters, algemeen directeur van de Donker groep: “Wij zijn erg blij met deze nieuwe samenwerking die ons in staat stelt om sneller een grotere klantengroep aan te boren en voor hen met nog meer creativiteit en vakmanschap een breder assortiment en ultieme beleving te bieden die welzijn en productiviteit van medewerkers bevorderen. Alles in één hand voor een oerwoud in het atrium, een wandoase in kantoorkamers of een stromende tuin langs de gevel.”

Donkergroen is een familiebedrijf, top-3 speler, landelijk werkend, soms grensoverschrijdend, met zo’n 850 creatieve groendenkers en -doeners vanuit 24 locaties. Actief met ontwerp, aanleg en onderhoud van tuinen, terreinen, wijken, speelterreinen, dak- en gevelgroen en binnentuinen voor B2B. Ambitieus, innovatief en gezond. Bevlogen en koersvast op weg naar een duurzame toekomst.

Green Fortune, gespecialiseerd in verticale en hangende tuinen voor binnen en buiten, is in 2004 opgericht in Zweden. In 2008 haalde Eelco Schutter Green Fortune naar Nederland. Uit een gezamenlijke duurzame visie ontstond de zelfstandige Nederlandse tak die sindsdien een indrukwekkende ontwikkeling heeft doorgemaakt en vele mooie projecten heeft mogen leveren voor gerenommeerde bedrijven en architecten. De missie van Green Fortune is om door groene innovaties de natuur terug naar de stad te brengen en mensen anders naar de natuur te laten kijken. Green Fortune laat zien dat planten van onschatbare waarde zijn voor het welzijn van bewoners, medewerkers en de stad zelf, dankzij luchtzuivering, akoestische voordelen en stressverlaging.