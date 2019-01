De bal rolt weer …. voorbeschouwing 26 en 27 januari

Sneek- Na een droogte van zes speelronden zorgde de overwinning van ONS Sneek van afgelopen zaterdag tegen Asv De Dijk toch voor de nodige opluchting. Later op de dag schreef Sneek Wit Zwart tegen Heerenveen met tien man het tweede Sneker dagsucces bij, waarna het LSC 1890 een dag later niet lukte om bij Helpman het succes compleet te maken.

De hiervoor genoemde Sneker clubs zijn ijs en weder dienende in officieel verband ook komend weekeinde de belangenbehartigers van de Snitser voetbaleer. ONS ontvangt komende zaterdag ASWH, terwijl Sneek Wit Zwart na de invallende duisternis dezelfde dag op bezoek gaat bij GRC Groningen. LSC 1890 tenslotte neemt het op zondag op eigen terrein op tegen het qua leeftijd al even respectabele LAC Frisia 1883.

ONS Sneek – ASWH

Zaterdag 26 januari 2019 – 15.00 uur

Zuidersportpark – Sneek

In de voorbije speelronden liet ONS Sneek dat vorige week Samir Merraki aan Go Ahead Kampen verhuurde, een aantal malen prima voetbal zien. Het resultaat onder de streep was echter steeds “nada”. Afgelopen zaterdag was het voetbal tegen Asv De Dijk matig, maar wel goed genoeg voor drie punten. Hoewel in dit land winnen en mooi voetbal hand in hand moeten gaan, zal niemand er om malen indien de ploeg van trainer Paul Raveneau komende zaterdag tegen ASWH op vergelijkbare wijze weer de volle buit pakt. ASWH is actueel de nummer elf van de ranglijst en heeft met 23 punten welgeteld één punt meer op de teller dan ONS. De meeste van die punten werden overigens op de thuisbasis behaald en dat beeld wordt min of meer bevestigd door de wedstrijden die beide ploegen tot nu toe tegen elkaar afwerkten. In Hendrik-Ido-Ambacht trok ASWH alle keren aan het langste eind, terwijl de balans op het Zuidersportpark in het voordeel van ONS uitslaat.

In de openingswedstrijd van dit seizoen won ASWH dankzij een treffer van Lester Pires nipt met 1-0. Dat was een uitslag, die in tegenstelling tot die in de voorgaande seizoenen vanuit Sneker perspectief toch ietwat onbevredigend was. In die wedstrijd had ONS namelijk meer te vertellen dan bij de eerdere confrontaties op sportpark Schildman, al was de uitslag vorig seizoen enigszins geflatteerd en was een rode kaart voor Ale de Boer toen duidelijk van invloed.

Bij het debuut van ASWH in de derde divisie hielden beide ploegen elkaar in Sneek in evenwicht, maar vorig seizoen won ONS dankzij treffers van Michael Lanting, Serge Fatima en Curty Gonzales verdiend. Of dat zaterdag weer tot de mogelijkheden behoort, is een vraag die niet eenduidig met een ja beantwoord kan worden. Evenals bij ONS zijn de resultaten van ASWH dat met spelers als Stef Doedée, Lars Bosscha, Mels van Driel, Stanley Husen, Nick Slotboom en Gilmaro van der Werp natuurlijk wel de nodige kwaliteit op de mat brengt, dit seizoen wisselvallig.

Mels van Driel was afgelopen zaterdag overigens één van de doelpuntenmakers. Toen sleepte men na een snelle 2-0 achterstand tegen Jong FC Groningen alsnog een punt uit het vuur. Nadat men een week eerder in Noordwijk SJC net 3-0 versloeg, is de herstart van ASWH daarmee net een fractie beter dan die van ONS. Die vergelijking komt gelet op de oppositie echter dicht in de buurt van die van appels en peren en rechtvaardigt naar ons oordeel voor komende zaterdag alleen een “het kan alle kanten op”-prognose.

Om de wedstrijd de ONS-kant op te laten vallen, zullen de oranjehemden in ieder geval betere keuzes en minder fouten moeten maken dan aan de Schellingwouderdijk. Toen ging er toch heel veel mis en dat kan men zich tegen een ploeg als ASWH absoluut niet permitteren. Weet ONS dat met spelers als Martijn Barto, Ale de Boer, Curty Gonzales, Michael Lanting en Yumé Ramos uiteraard ook wel wat binnen de lijnen brengt, die mindere keuzes en fouten te vermijden, dan neemt de kans op meer dan “nada” zeker toe. En als het voetbal dan wat minder is, zal daar echt niemand om malen.

GRC Groningen – Sneek Wit Zwart

​Zaterdag 26 januari 2019 – 19.30 uur

Sportpark Corpus den Hoorn – Groningen

Sneek Wit Zwart waar keeperstrainer Sjouke Kingma naar Buitenpost vertrekt, was zaterdag dan misschien niet heer en meester, maar de formatie van trainer Germ de Jong creëerde met minder personeel wel de betere kansen. Op de overwinning in de derby viel dan ook weinig af te dingen en daarmee kreeg de zonnige voorbereiding in “España” onder vrieskoude omstandigheden in ieder geval een warm vervolg.

Nu is het zaak om dat hoge drukgebied tegen GRC Groningen vast te houden. De GVV-Royal Combinatie die dit jaar in officieel verband nog niet in actie kwam, staat momenteel net onder de grens die het linkerrijtje van het rechter scheidt. Daarmee staat de ploeg van trainer Rinie Jurna een paar plekken hoger dan ten tijde van de heenwedstrijd. Toen bivakkeerde men net boven de herkansingzone. Die heenwedstrijd eindigde begin november overigens in een voor Sneek Wit Zwart teleurstellend gelijkspel, waarbij Gerben Visser dik tien minuten voor tijd na voorbereidend werk van Jorn Wester voorkwam dat de Snekers die avond alle punten moesten inleveren.

GRC Groningen bleek toen een (te) stugge opponent, iets waarvoor destijds in de voorbeschouwing op die wedstrijd al werd gewaarschuwd. Die stugheid toont de hoofdmacht nog steeds. GRC Groningen is zoals dit seizoen al in veel wedstrijden bleek, een lastig te kloppen opponent. Die status dankt men niet in de laatste plaats aan de defensieve kwaliteiten, want de hoofdmacht geeft dit seizoen – en zeker als de confrontaties met de topploegen uit Zuidoost Drenthe buiten beschouwing worden gelaten – niet heel erg veel weg. Aan de andere kant behoort scoren niet echt tot de core-business van de Groningers. De productie komt met zeventien goals in elf wedstrijden dan ook zeker niet voor een vermelding in het Guiness Book of Records in aanmerking.

​Die productie is bij Sneek Wit Zwart beter verzorgd, al moet de effectiviteit gelet op het aantal kansen nog wel naar een hoger niveau en zeker als men zoals trainer Germ de Jong het na afloop van de derby verwoordde, dit seizoen meer wil dan alleen de reeds behaalde periodetitel. Gelet op de verwachting dat de kansen zaterdag niet als rijpe appelen van de boom zullen vallen, zou het een goede zaak zijn indien De Jong’s Mannschaft de “Chancenverwertung” tegen GRC Groningen al opschroeft.

En als dat ook nog eens gepaard gaat met dezelfde drive die de tien afgelopen zaterdag aan de dag legden, moet de groep die volgens de trainer voor elkaar door het vuur gaat, toch in staat zijn om op Corpus den Hoorn tegen GRC Groningen een stap richting meer te zetten en om het hoge drukgebied vast te houden.

LSC 1890 – LAC Frisia 1883

Zondag 27 januari 2019 – 14.00 uur

Sportpark Leeuwarderweg – Sneek

De doorgaans betrouwbare defensie gaf tegen Helpman wel erg veel ruimte weg en had afgelopen zondag veel weg van een gatenkaas. De arme doelman Jesse van Sermondt deed wat hij kon, maar moest uiteindelijk lijdzaam toezien dat Helpman of misschien beter Danny Dijkstra regelmatig soepel door de achterste linie van LSC 1890 sneed en met vier treffers de Snekers met de grootste seizoensnederlaag naar huis stuurde.

Dat huis is zondag wanneer LAC Frisia 1883 de Leeuwarderweg aandoet, het decor van de strijd tussen de oudste voetbalinstituten van Friesland. Het Leeuwarder instituut kende in deze competitie overigens een moeizame start, want in de eerste zes wedstrijden van het seizoen vergaarde de formatie van de Sneker trainer Marcel Valk slechts vier puntjes. Daarna volgde in de wedstrijd tegen toenmalig koploper LSC 1890 de ommekeer. Begin november brachten de Lacschoen die op de LSC Classics tot de vaste en graag geziene gasten behoren, de Lef Schoppers Club namelijk de eerste seizoensnederlaag toe.

Na die succesbeleving speelde men in een doelpuntrijke wedstrijd in en tegen Hoogezand gelijk (5-5), waarna men met ruime cijfers van Helpman en Olyphia won. In de laatste wedstrijd voor de winterstop gingen de hoofdstedelingen op eigen terrein tegen ASVB net onderuit, maar afgelopen zondag werd de tweede helft van het seizoen na een wedstrijd met twee gezichten met een overwinning op GVAV Rapiditas goed ingezet. Door die resultaten heeft LAC Frisia 1883 zich met zeventien uit twaalf inmiddels een plek in het linkerrijtje en iets meer lucht verschaft en is het verschil met de blauwhemden hemelsbreed nog maar zes punten.

De herstart van de Snekers was zondag niet om over naar huis te schrijven en volgens trainer Erik van der Meulen één om je dood te schamen. Ook de laatste wedstrijd voor de winterstop zorgde niet echt voor een tintelend gevoel, al had dat toen voor een deel ook te maken met de bizarre terreinomstandigheden. Niettemin lijkt de snit er aan de Leeuwarderweg wat uit te zijn en lijkt de ploeg van “kleermaker” Van der Meulen in deze fase kwetsbaarder dan in de periode tot pak ‘m beet begin december en dat terwijl de acteurs van nu vrijwel dezelfde zijn als in die succesvolle periode.

In die periode gaven de blauwhemden in verdedigend opzicht heel weinig weg. Tegelijk was de ploeg hoewel men relatief veel kansen nodig had, behoorlijk effectief. Dat alles ontbrak afgelopen zondag. Die scherpte zal LSC 1890 zondag opnieuw en minimaal uit de kast moeten halen, wil men bij “El Clásico” niet opnieuw tegen een nederlaag aanlopen en niet onbelangrijk, wil men in de strijd om het blinkende materiaal mee blijven doen.

Foto: Henk van der Veer

Bron: http://pengel.weebly.com