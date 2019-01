Sneek- Berichtje van de gemeente Súswest-Fryslân: Door de vorst kan het gebeuren dat het afval in de container vastvriest. Of dat de deksel aan de bak vastgevroren zit. Heel vervelend, want daardoor kan het zo zijn dat de bakken niet helemaal geleegd worden. Wil je daarom het vastgevroren afval lossteken voordat je de container aan de weg zet? Alvast bedankt!