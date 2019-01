Sneek- Afgelopen nacht heeft het een 2.5 graad gevroren, vanochtend is de bewolking al toegenomen. Een storing vanuit het westen bereikt ons later deze morgen of begin van de middag en brengt sneeuw bij een temperatuur die dicht bij tot rond nul ligt. De wind is eerst vrij stevig uit het zuiden neemt later op de dag weer af. Het verkeer moet vooral vanmiddag, vanavond en vannacht rekening houden met gladheid door sneeuw en bevriezing van natte weggedeelten.

De storing stagneert vanavond in het oosten van het land, daar wordt dan ook de meeste sneeuw verwacht. Valt er in onze regio een 1 tot 3 cm, in het oosten kan er gemakkelijk 5 cm of iets meer vallen.

Vannacht blijft het meest bewolkt en kan er nog wat sneeuw vallen. De temperatuur ligt iets onder nul. Kleine kans op mist.

Morgen enkele opklaringen, mogelijk in de ochtend een winterse bui. De temperatuur komt in de middag iets boven nul uit, dit bij een naar noordoost draaiende wind.

In de nacht naar donderdag klaart het op en gaat het licht tot matig vriezen, -2 tot -6.

Donderdag opklaringen en een temperatuur die in de middag nipt boven het vriespunt komt. In de nacht naar vrijdag lichte vorst, vrijdag tot de avond nog droog.

Dirk van der Meer