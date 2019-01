Slagerij Dol Langweer regiokampioen worstmakerij

Langweer-Kwaliteitsslagerij Dol is aangesloten bij De Gildeslager; een collectief van ambachtelijke slagers. Regelmatig komen de slagers samen om inspiratie op te doen en specifieke vakkennis te delen. Jaarlijks reikt De Gildeslager prijzen uit aan de best presterende leden. Tijdens de jaarbijeenkomst van maandag 21 januari 2019 is Kwaliteitsslagerij Dol bekroond tot Worstmakerij van het jaar 2019 in de regio Noord Nederland en Overijsel.

Gedurende 2018 hebben bij alle leden van De Gildeslager onverwachte keuringen plaatsgevonden, waarbij de zorgvuldig gekozen vakjury diverse producten zoals vleeswaren, worsten en maaltijden beoordeelde op onder meer vakmanschap, geur, smaak en versheid. Ook werden de producten microbiologisch gekeurd. Begin december heeft de jury de 14 genomineerden voor 2019 bekendgemaakt. Tijdens de jaarbijeenkomst op 21 januari 2019 heeft kwaliteitsslagerij Dol de felbegeerde titel ‘Regiokampioen Worstmakerij van het jaar 2019’ binnengesleept.