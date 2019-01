Schaatsprijzen van Ids Postma

Sneek- Bevangen door schaatskoorts, maar het ijs is nog net even te dun om een streekje te kunnen zetten? Dan helpt het misschien om in ons museum de jubileumpresentatie te bekijken van de 50-jarige Sneker Schaatsclub De IJsster.

Eén van de leden van De IJsster was Olympisch en Wereldkampioen Ids Postma. Zijn prijzen zijn te zien in een vitrine in de IJszaal, waar ook de presentatie van De IJsster staat opgesteld.

De foto toont de gouden medaille die Ids Postma in 1998 won op de 1000 meter, tijdens de Olympische Winterspelen in het Japanse Nagano.

Meer medailles van Ids Postma zien? Klik dan even op deze link, voor een overzicht in onze Beeldbank: https://bit.ly/2R73Qpw