Kunstbende Friesland organiseert workshops

Sneek- In de aanloop naar de Friese voorronde van de landelijke talentenwedstrijd Kunstbende, op 24 maart 2019 in Sneek, organiseert Kunstbende Friesland in de provincie workshops in alle Kunstbende-categorieën. Er zijn nog twee workshops te gaan: muziek en theater. Deze worden op zaterdag 9 februari gegeven in Drachten, bij Stadsschouwburg De Lawei en Poppodium Iduna. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via kunstbende.nl/agenda.

Kunstbende is een landelijke talentenwedstrijd voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar. Er zijn acht categorieën: Dans, DJ, Expo, Fashion, Film, Muziek, Taal en Theater. Via de workshops krijgen Friese jongeren alvast de kans om tot de Kunstbende-familie toe te treden. De workshops worden geleid door Karina Kroft (theater) en Koen Brouwer (muziek).

De deelnemers aan de muziekworkshop worden begeleid door Koen Brouwer, bekend van Lieve Bertha. Hij legt in Poppodium Iduna uit hoe een goed nummer in elkaar zit en hoe de Kunstbende-jongeren dit kunnen toepassen op hun eigen muziek. Wat maakt een act theatraal interessant en hoe bouw je deze van de grond op? Deze vraag staat centraal in de workshop van Karina Kroft. Kroft geeft veel tips en leert de deelnemers in De Lawei een aantal fijne kneepjes van het theatervak. Workshop vinden plaats tussen 13.00 en 17.30 uur.

Friese voorronde op 24 maart

Cultuur Kwartier Sneek is op zondag 24 maart 2019 voor de vijfde opeenvolgende keer gastheer van de Friese voorronde van Kunstbende. De organisatie is in handen van projectbureau Akte2 en Keunstwurk. De Friese winnaars in de verschillende categorieën gaan later in 2019 bij de landelijke finale de strijd aan met de nummers één van de andere voorrondes in het land.

Vorig jaar was Michael Fortera uit Wytgaard bij de landelijke finale de beste in de categorie DJ. Als beloning mocht het 18-jarige talent vorig jaar optreden op Lowlands en draait hij in de zomer van 2019 op Mystery Land.