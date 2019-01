Sneek- Terwijl het Facebook zich vult met foto’s van de winter, meestal prachtige kiekjes, zet de gemeente SWF zich voor 100% in om de wegen en parkeerplaatsen zo veel mogelijk vrij te houden. Ondertussen ligt er al een aardig laagje sneeuw, voor de een is het puur genieten terwijl een ander ons toevertrouwde dat hij er niets mee heeft. Of toch wel: “Je hewwe der last fan at ut falt, at ut der leit en at ut aansens wear fut gaat. Je hewwe der gewoan 3x last fan.

Foto Henk van der Veer