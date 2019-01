Het Frysk Rekreaasje Kongres 2019

Sneek- Maandag 21 januari werd het Frysk Rekreaasje Kongres georganiseerd door Merk Fryslan. Het is de jaarlijks netwerkbijeenkomst voor iedereen die in Friesland werkzaam is in of betrokken bij Toerisme. Het thema was ‘reis mee naar de toekomst’. Voor de marketeers van Merk Fryslân speelt er al een ander jaar volop: 2030. Een frisse blik op de toekomst is tenslotte belangrijk. Wat komt er eigenlijk op ons af? Wat kunnen we verwachten? En wie? Wat wil die bezoeker? Toerisme blijft een groeiende factor, maar de belangrijke vraag is: hoe profiteren we in Friesland daarvan? Deze vraag staat centraal tijdens het Frysk Rekreaasje Kongres.

Om 12.20 uur opende Klaas Kielstra, Gedeputeerde van de Provincie Fryslân met toerisme in portefeuille, het recreatiecongres en heette de meer dan 200 aanwezigen welkom in een bomvolle zaal van Lokaal 55 in Sneek. Vervolgens was het de beurt aan Martin Cnossen, Directeur Merk Fryslân, Conrad van Tiggelen, Directeur Marketing NBTC Holland, Christine Boland, Trendwatcher, Gertjan Elzinga, Kwartiermaker Gastvrijheidseconomie Gastvrij Fryslân 2030, Gerard Kremer , Toerisme Alliantie Friesland en voor het project Waterstad Sneek (www.waterstadsneek.nl) mocht Bart Ebbink vertellen wat het project inhoudt.

Bart Ebbink heeft met de werkgroep ‘Sneek meer dan een week’ vanuit de Vereniging Ondernemend Sneek (VOS) de opdracht gekregen om ideeën te leveren voor verbeteringen aan Sneek ‘buiten de normale kaders’. Een van deze ideeën is om de grachten in en om Sneek weer bevaarbaar maken. De stad z’n charme en sfeer terug te geven. Een doorgaande verbinding voor watersport door het centrum van de stad, om deze zo een boost te geven. Niet om de stad heen, maar er juist door heen. Dit plan is opgepakt als een van de zgn koplopersprojecten bij de Toerisme Alliantie Friesland (TAF) van de provincie Fryslân gevraagd dit plan in te dienen als koploperproject (samen met een aantal andere koploperplannen) om zo gezamenlijk te proberen de toeristische sector op een hoger niveau te brengen. Met een aantal andere partijen uit Fryslân wordt momenteel gewerkt aan een gezamenlijke strategie die inzet op Europese en rijksbijdragen voor de realisatie van deze projecten, waardoor Fryslân als waterprovincie op de (inter)nationale toeristische kaart komt te staan.

Natasja Kesteloo vertelde over de plannen voor ‘De Tocht’, een theaterspektakel over de tocht der tochten, de schaatselfstedentocht. Ze roept ondernemers op om arrangementen te maken die hierop aan kunnen sluiten. En tot slot Sara van Geloven over de vermelding van Friesland op de derde plaats in’the best of Europe gids’ van de Lonely Planet.

Hierna konden de aanwezigen hun kennis verdiepen in verschillende ‘break out sessies’met verschillende onderpen zoals ‘De online toerist van de toekomst’, ‘wat wil de Lonely Planet toerist? Enhoe halen we het meeste uit de top 3 notering?, ‘welke kansen biedt Waddenzee Werelderfgoed, ‘de kracht van pers en pr als marketingmiddel en ‘wat is co-marketing eigenlijk en waarom is het zo interessant?’