British Invasion met Oasish, Musest,Frendz Ferdinand en Reeditors in Bolwerk Sneek

Sneek- Een prachtige tribute aan vier grote bands uit de Britpop/indierock-stroming! Oasish (foto) , MUSE, Editors en Franz Ferdinand groeiden in de jaren 90 en 00 uit tot wereldacts. Tijdens British Invasion beleeft de bezoeker de glorietijd opnieuw met Oasish, MUSEST, reEditors en Frendz Ferdinand. Oasish wordt gezien als de beste Oasis-tributeband uit Groot-Brittannië. Sinds de oprichting in 2004 heeft Oasish de tributewereld veroverd. De aandacht voor detail is ongelooflijk! De ‘lads’ hebben met krakers als Wonderwall en Don’t Look Back In Anger opgetreden in onder andere Wembley Stadium, The National Indoor Arena en de Manchester Academy. Ze zijn ook de enige band die op het Glastonbudget Festival elk jaar deel uitmaakt van de line up! Daarnaast zijn de rock ‘n roll stars in de UK geen onbekende op TV (The One Show bij de BBC, The Gadget Show van Channel 5 en Inside Out van ITV).

De band werkte samen met namen als Peter Kay, Jools Holland, Clint Boon (Inspiral Carpets) en Dodgy en hebben zelfs met Shaun Ryder van The Happy Mondays opgetreden! Oasish komt heel dicht bij de gebroeders Gallagher en alles klopt: de zanghouding van Liam, de instrumenten, versterkers en de kleding. De band werd zowel in 2016 als 2017 bij de National Tribute Awards uitgeroepen tot de de nummer 1-Oasis Tribute in Groot-Brittannië! Goede MUSE-tributebands zijn schaars. Het is dan ook bijna onmogelijk is om dezelfde synergie en energie te leveren als het wereldberoemde trio. MUSEST is vrijwel de enige die hiertoe in staat is. Elk nummer wordt delicaat geleverd met passie en technische perfectie, in combinatie met een overweldigende live-performance. MUSEST is zonder twijfel ‘s werelds beste MUSE-tribute!

ReEditors zet menig festival, zaal en pub op zijn kop dankzij een verbazingwekkende set vol favorieten van de fans. Met het altijd vertrouwde geluid en gevoel zetten de reEditors een zeer energieke show neer. Daarbij komen alle hits van Tom Smith en de rest van de Britse indierockers voorbij, waaronder Munich, Smokers Outside The Hospital Doors, And End Has A Start en Papillon.

Frendz Ferdinand werd opgericht door zes muzikale vrienden met een grote passie voor de Schotse rockband Franz Ferdinand. Met decennia aan muzikale in- en uitstapervaring besloten de heren om als eerbetoon Frendz Ferdinand op te richten. De band rockt net zo als het origineel met de altijd herkenbare, aanstekelijke en opbeurende songs van Alex, Nick, Robert en Paul. Frendz Ferdinand trakteert op een fantastische live-uitvoering van hits als Matinee, Do You Want To en uiteraard Take Me Out.

Voor de inwendige mens is Pizza Drive Sneek aanwezig vanaf 17.00 uur.

Zondag 3 februari 2019

BRITISH INVASION met OASIS, MUSEST, FRENDZ FERDINAND, RE-EDITORS

15.00 uur / vvk € 17,- zaal € 20,-