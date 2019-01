Bolsward – Op zaterdag 2 februari brengt het theaterduo Alink&Plukaard een ontroerend, humoristisch en af en toe flink dramatisch sprookje in het Marne Theater. ‘Ze leefden nog lang en gelukkig’ ofwel ‘Happily ever after’ gaat over de Grote Romantische Liefde, maar dan wel díe liefde zoals zwijmelende Disney- en Hollywoodfilms ons voorschotelen. Ze spelen filmscènes na, er klinkt Disney-muziek en ander muzikaal snoepgoed. En om ook de heftigheid van liefde te benadrukken een intens rauwe versie van As tears go by van The Rolling Stones. Briljante scènes uit ieders liefdesleven:Happily ever after

De voorstelling begint aan een cafétafeltje waar Ilona (Yara Alink) en Walter (Sander Plukaard) een date hebben en elkaar bekennen intens verliefd te zijn. Wederzijds is de liefde en tot in de eeuwigheid zal dat heerlijke gevoel duren denkt het romantische liefdespaar tijdens de eerste gelukzalige weken. Een roes van oneindige verlangens. Totdat een van de twee wel eens een avond alleen wil blijven, lekker in een oude pyjama pizza’s bestellen. Of tot er ruzie komt omdat zij voor de zoveelste keer de dop van de tandpasta er niet heeft opgedaan…

Alink speelt een verlegen meisje dat tegelijk welbewust en doortastend is, Plukaard bedient zich van doelmatige versiertrucs. Herkenbare liefdesperikelen én geluksmomenten komen aan bod in flitsende briljante scénes.

Alink&Plukaard – Happily ever after

Datum: zaterdag 2 februari

Aanvang voorstelling: 20.15 uur

Kassa open 19.00 uur

Locatie: Marne Theater, Schoolstraat 1, Bolsward

Reserveren: Gysbert Japicxhûs, 0515 573990 ynfo@gysbertjapicx.nl.

Info: www.boog-bolsward.nl

Foto’s: Sanne Peper