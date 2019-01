Brexit tentoonstelling trains and cars in het Modelspoor Museum

Sneek- Keep Left: Great Britains trains and cars is de titel van een tijdelijke bijzondere expositie in Het Nationaal Modelspoor Museum. De depots van Het Nationaal Modelspoor Museum in Sneek zijn gevuld met talrijke schaalmodellen van locomotieven, rijtuigen en wagons uit diverse landen, zo ook uit Groot-Brittannië. In deze tijd van “de Brexit, yes or no” hebben we tijdelijk treinmodellen en bijzondere auto’s uit dit land geëxposeerd. Modellen van onder andere verdwenen maatschappijen als LNER (London and North Eastern Railway), LMS (London, Midland and Scottish Railway) en GWR (Great Western Railway). Natuurlijk ook van British Railways (Britse Spoorwegen) en British Rail (BR). De prachtige modellen van klassieke auto’s uit een privé verzameling geven een schitterend beeld van de diverse tijdperiodes en maakt de expositie compleet. Deze tijdelijke expositie is in ieder geval te zien tot 29 maart, The day of the Brexit (yes or no…)

Van dinsdag t/m vrijdag en zondag is het museum geopend van 13 tot 17 uur en op zaterdag van 10 tot 17 uur. Het museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie is ook op www.modelspoormuseum.nl te vinden.

Fotobijschrift: Bijzondere Engelse treinen en auto’s | Foto: Henk Bootsma