Ben jij de media adviseur die wij zoeken?

Sneek – Ying Media is uitgever van on- en offline bladen/ magazines in de sectoren regio en toerisme. Voor onze uitgave GrootdeFryskeMarren, welke gezamenlijk met GrootSneek, GrootHeerenveen en GrootBolsward – IJsselmeerkust behoort tot de Groot@regio formule, zijn wij op zoek naar een Media Adviseur.

GrootdeFryskeMarren bestaat uit een nieuwssite welke dagelijks nieuws uit de regio brengt. Deze zorgt ervoor dat u mee kan praten over de ontwikkelingen in uw regio, voorziet u van praktische informatie en vertelt u wat er te doen is in uw regio. Daarnaast brengen wij een maandblad met achtergrond verhalen over mensen en/of ontwikkelingen uit de regio. Een maandblad die uw regio dichterbij brengt en welke u niet wilt missen en gratis huis-aan-huis bezorgd wordt.