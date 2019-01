Ysbrechtum- Door de gladheid raakte in de namiddag een auto van de weg. Het ongeval deed zich voor aan de Kleasterwei net buiten Ysbrechtum. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen had de bestuurder het voertuig al verlaten. Op de foto van Hendrik Jan Jellema is te zien dat de berging van de personenauto nog moet beginnen.

Foto: Hendrik Jan Jellema