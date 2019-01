The Rider in Filmhuis Sneek

Sneek- The Rider, van Chloé Zhao, is een emotioneel drama over een jonge cowboy en tegelijkertijd een film die met een documentair-realisme de toeschouwer een blik gunt in de wereld van de Indian cowboys. Brady is een getalenteerde paardentrainer en een rijzende ster in de rodeowereld. Na een val tijdens een rodeo belandt hij met een ernstige hoofdwond in het ziekenhuis.

Met het dringende advies om rust te nemen, keert hij terug naar zijn huis in het Pine Ridge Reservaat in South Dakota. In het macho cowboymilieu valt het hem zwaar toe te geven dat hij misschien wel nooit meer het leven zal kunnen leiden dat hij voor ogen had. Want ‘Ben je nog een cowboy als je niet meer kunt rijden?’ Alleen in de omgang met zijn ernstig verlamde vriend Lane en zijn autistische zusje toont hij zijn kwetsbare en gevoelige kant. The Rider is een emotioneel drama over een jonge cowboy en tegelijkertijd een film die met een documentair-realisme de toeschouwer een blik gunt in de wereld van de Indian cowboys. De niet-professionele acteurs spelen zichzelf. Brady is een echte rodeorijder. Ook zijn vader, zusje en zijn verlamde vriend Lane, ooit een beroemde bull-rijder, zijn zichzelf. Een indrukwekkende scène waarin Brady een wild paard temt is zonder trucage gefilmd. De Amerikaanse-Chinese regisseur Chloé Zhao maakte eerder een film in het Pine Ridge reservaat en ontmoette daar Brady. Ze wist meteen dat ze met hem een film wilde maken over de unieke cultuur van de Indian cowboys, rechtstreekse afstammelingen van de Sioux stam. Het verhaal voor de film diende zich aan toen Brady een ongeluk kreeg. The Rider was de verrassing op het Filmfestival van Cannes in 2017, waar de film werd bekroond met de Art Cinema Award. Inmiddels is de film op vele internationale festivals in de prijzen gevallen en wordt de film gezien als één van de belangrijkste ontdekkingen van dit jaar.

Afkomstig uit Verenigde Staten

Te zien op dinsdag, 22 januari 2019 om 20:00

Genre Drama

Speelduur 103 minuten

