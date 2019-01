Start Cultuurplein Súdwest-Fryslân

Sneek- Op donderdag 31 januari vindt de aftrap plaats van het Cultuurplein Súdwest-Fryslân in de bibliotheek van Sneek. Het nieuwe Cultuurplein komt op voor een bruisend kunst- en cultuurklimaat in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Op het Cultuurplein kunnen culturele verenigingen en instellingen hun krachten en talenten bundelen. Door relaties te leggen en te intensiveren kunnen de culturele organisaties (amateur en professionals) van elkaar leren, elkaar helpen en elkaar versterken.

Vandaar deze avond en om de inspiratie te bevorderen is Joop Mulder ( Sense of Place en voorheen Oeral) uitgenodigd om iets te vertellen over zijn project Sense of Place. Iedereen die actief is op het gebied van kunst en cultuur is welkom op deze avond in de bibliotheek .