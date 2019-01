Retailstudenten Sneek leren over luchtgordijn en led-verlichting

Sneek- Op vrijdag 18 januari 2019 verzorgden Friso Steegstra van Biddle en Dibbo Dorrepaal van MVO Connect gastlessen voor 17 studenten Handel in Sneek. De lezingen golden als voorbereiding op de projectopdracht van de studenten. ‘Volgende week bezoeken jullie je stagebedrijf en brengen de duurzaamheid in kaart’, zegt Dharminder Blank, docent Handel bij ROC Friese Poort. ‘Vervolgens rolt daar een advies uit om duurzame kostenbesparingen te realiseren.’

Luchtgordijn

Friso Steegstra gaf namens Biddle – actief op het gebied van verwarmen, koelen en ventileren van gebouwen – de eerste les. Hij focuste zich op het luchtgordijn, een installatie die de mogelijkheid biedt een ruimte met open toegang te klimatiseren. Deze apparaten worden onder meer in de retailsector, industrie en utiliteitsbouw gebruikt. Steegstra haalde het voorbeeld van een winkel aan, waar de binnentemperatuur 21 graden Celsius bedraagt, tegenover een buitentemperatuur van 2 graden. ‘Wat gebeurt er dan wanneer de deur openstaat?’, stelde hij een retorische vraag. ‘De warme lucht stijgt op en ontsnapt naar buiten, terwijl de kou via een lage luchtstroom naar binnen komt. Dat leidt tot energieverlies en dus extra kosten. Het luchtgordijn kan in deze situatie als oplossing dienen. Deze werkt als onzichtbare deur; de warmte ontsnapt niet meer, maar wordt naar beneden gedrukt. Het gevolg: alle energie blijft behouden in de winkel en de kou van buiten kan niet meer naar binnen.’

Led-verlichting

Dibbo Dorrepaal, mede-eigenaar van allround MVO-specialist MVO Connect, nam de tweede gastles over led-verlichting voor zijn rekening. ‘Verlichting draait om uitstraling en klantbeleving. Dit zie je – afhankelijk van de branche – terug in de gehanteerde verlichtingskleur. Bij broodafdelingen zie je bijvoorbeeld vaak geel licht, terwijl men op de vleesafdeling vaker warm wit licht tegenkomt. De respectievelijke kleurwarmtes presenteren de producten op de beste wijze.’ Verlichting biedt echter niet louter een aantrekkelijke presentatie, maar geldt ook als actueel duurzaamheidsthema. ‘Met led-verlichting kun je veel besparen op energiekosten in een winkel, tot aan 70 procent’, vervolgt Dorrepaal zijn verhaal.’ Vooruitlopend op de projectopdracht van de studenten, vertelde hij hoe je middels een eenvoudige rekentool het lichtverbruik in winkels kunt berekenen. Vanuit dit verbruik zijn de kosten voor de verlichting – en uiteindelijk ook de besparing – inzichtelijk te maken, uitgaande van een overstap op led-verlichting.

Levensecht onderwijs

De gastlessen van Friso Steegstra en Dibbo Dorrepaal passen binnen het levensechte onderwijs van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. Studenten treden op deze wijze buiten theoretische kaders en leren praktische lessen vanuit het bedrijfsleven. Hiermee groeien de studenten uit tot de duurzame vakmensen van de toekomst.

Bekijk hieronder de presentaties van Friso Steegstra en Dibbo Dorrepaal:

Hele verhaal: http://www.centrumduurzaamfriesland.nl/nieuws/retailstudenten-sneek-leren-over-luchtgordijn-en-led-verlichting/