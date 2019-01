Oudste schaatsprijs van Nederland nu te zien in het Fries Scheepvaart Museum

Sneek- De oudste schaatsprijs van Nederland, die al 83 jaar wordt bewaard door de koninklijke familie, is nu voor het eerst weer te zien, en wel in de stad waar de prijs ooit is gewonnen. De prijs, een zilveren tabaksdoos, werd op 10 februari 1803 gewonnen door Cornelis Ynses Reen, tijdens een schaatswedstrijd te Sneek; de toen 25 jarige Cornelis uit Kubaard won de eerste prijs. Later, in 1936, kreeg prins Bernard de prijs cadeau toen hij met zijn verloofde prinses Juliana naar Leeuwarden kwam voor een kennismakingsbezoek. Sindsdien is de tabaksdoos niet meer in het openbaar geweest. We zijn dan ook erg trots dat de prijs voor het eerst na zo’n lange tijd in ons museum weer te zien is.

De tabaksdoos werd vervaardigd door de Sneker zilversmid Romke de Jong (1777 – 1823). In het deksel heeft hij de schaatswedstrijd afgebeeld, die op de grachten van Sneek werd gehouden. Op de achtergrond zien we de Waterpoort en de Martinikerk. Aan de onderzijde van de tabaksdoos staat een inscriptie met de datum:

‘Op den 10 Februarij 1803 is deesen doos door een geselschap Liefhebberen tot Sneek op Schaatzen Laaten Verhardriden En aan Cornelis Ynses Reen van Cubaard als Winner Van 49 meede dingers presend gedaan.’

Omdat de kranten in de negentiende eeuw lang niet altijd verslag deden van de hardrijderijen, is eigenlijk niet bekend hoe vaak Cornelis Ynses Reen aan wedstrijden heeft meegedaan. Maar over de prestaties van Cornelis als schaatser doet wel een aantal sterke verhalen de ronde. Hij stond bekend als schaatser, ‘wiens snelheid grensde aan het ongelofelijke’. Zo zou hij eens van Kubaard naar Bolsward op en neer zijn geschaatst om voor het avondeten mosterd te halen en terwijl bij vertrek van huis zijn vrouw de aardappelen net aan de kook had, was hij al weer terug toen de aardappelen gaar waren! Cornelis zou zelfs over acrobatische kwaliteiten beschikken en tijdens schaatstochten over een tille (laag bruggetje) te kunnen springen. Hoe het ook zij, we kunnen door de fraaie bewaard gebleven tabaksdoos in elk geval wel met zekerheid zeggen dat Cornelis Ynses Reen heeft deelgenomen aan de hardrijderijen van 1803 in Sneek en daar toch maar mooi de eerste prijs behaalde.

De tabaksdoos werd speciaal voor de presentatie in het kader van het 50 jarige jubileum van De IJsster in bruikleen afgestaan. De jubileumcommissie doet in de kleine presentatie uit de doeken wat deze vereniging in de loop der jaren heeft gedaan voor de ijssport in Sneek en wijde omgeving. Eén van de leden van De IJsster was Olympisch en wereldkampioen Ids Postma. De prijzen die hij tijdens zijn carrière heeft gewonnen zijn al enige tijd in ons museum te zien. De presentatie is nog tot en met 9 maart 2019 te zien in de IJszaal van het Fries Scheepvaart Museum.

Foto: museumfotograaf Freerk Bokma, Fries Scheepvaart Museum Sneek.