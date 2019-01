Met E.M.M. Oudega naar de film met Movie Concert Fanfare

Oudega (SWF)- Eendracht Maakt Macht uit Oudega geeft op 26 januari een Movie Concert waarin de mooiste filmmuziek voorbij komt. Dorpshuis It Joo wordt tijdens voor dit concert omgetoverd tot een bioscoopzaal. Het publiek kan genieten van een zeer gevarieerd programma met louter filmmuziek. Zo komt onder andere muziek uit King Kong, The Ludlows, Batman, Titanic en Jaws voorbij.

Afgelopen september was het 120 jaar geleden dat E.M.M. werd opgericht en al sinds een halve eeuw is de vereniging een toonaangevende fanfare in de provinsje Fryslân. Voorafgaand aan het concert zal de vereniging zaterdagmiddag nog even bij dit lustrum stilstaan.