Kwakkelweekje

Sneek-Van de mooie zeer koude winterse vooruitzichten op lange termijn die de weermodellen vorige week lieten zien, daar is weinig meer van over. De komende dagen hebben we met het kwakkelscenario te doen, in de nacht vorst, overdag een 2 tot 4 graden boven nul.

Vandaag zien we de temperatuur bij een zuidwestelijke wind stijgen naar een 3 graden. Vanuit het noorden bewolking en daaruit kan wat lichte neerslag vallen.

Vannacht neemt de bewolking toe en tevens de wind. Deze wordt matig tot krachtig uit het zuiden. De temperatuur daalt niet verder dan een -2 graden.

Morgen een waterkoude dag, de temperatuur ligt rond het vriespunt, het is bewolkt en er kan wat sneeuw vallen. Veel wordt er niet verwacht aan sneeuw, 0 tot 2 cm. De zuidelijke wind neemt weer gas terug.

In de nacht naar woensdag wordt het weer droog en vriest het een graadje. Mocht het opklaren en er ligt wat sneeuw, dan komt de temperatuur wat lager uit. Wel kan er dan mist ontstaan.

Woensdag zou dat met mist kunnen starten, verder opklaringen is een winterse bui mogelijk. De temperatuur 2 graden boven nul, wind zwak uit noordoost. In de nacht naar donderdag lichte, mogelijk matige vorst. Donderdag een veranderlijke wind, 1 tot 3 graden.

Dirk van der Meer