Jeugdleden scoren tijdens SWZ Boso Sneek Nieuwjaarstoernooi

Sneek- Afgelopen zondag organiseerde SWZ Boso Sneek haar vijfde editie van het Nieuwjaarstoernooi in de Sneker Sporthal. Een zaaltoernooi waar alle jeugdleden van de Sneker voetbalvereniging aan deelnemen. De sportieve dag is voor de jeugdleden een traditie geworden aan het begin van het jaar. Met veel plezier wordt er door de jongens en meiden wedstrijdjes in de zaal gespeeld. Op de tribune zit de hele familie te genieten van hun voetballende kinderen.

In de Sneker Sporthal komen de eerste kinderen al om half negen binnen. De jongste jongens en meisjes mogen de aftrap verzorgen. Het is voor de eerste keer dat ook de voetballertjes onder de acht, negen en tien jaar deelnemen aan het Nieuwjaarstoernooi. Het is natuurlijk reuze spannend om te horen met welke vriendjes of vriendinnetjes je in een team wordt ingedeeld. Om negen uur precies opent de nieuwe jeugdvoorzitter van de Sneker voetbalclub, Almar Hesmerg, het Nieuwjaarstoernooi. De scheidsrechters fluiten af en het voetbal spektakel is begonnen.

Als trotse jeugdvoorzitter geeft Almar Hesmerg aan dat hij er enorm van geniet dat alle jeugdleden met plezier aan het voetballen zijn tijdens dit Nieuwjaarstoernooi. Vanaf de start van het voetbalseizoen is SWZ Boso Sneek flink gegroeid. Er komen steeds meer nieuwe leden bij de vereniging. Waarom is het dat SWZ Boso Sneek zo gegroeid is? De jeugdvoorzitter reageert met een brede glimlach op zijn gezicht, ‘er wordt positief over onze club gesproken. SWZ Boso Sneek heeft het op orde als vereniging. We hebben de sportaccommodatie uitstekend voor elkaar met twee kunstgrasvelden, waarvan één speciaal pupillen voetbalveld, als enige in regio. Er is veel geïnvesteerd in een nieuw voetbaltechnisch team. Hierdoor worden alle jeugdspelers getraind door ervaren trainers of enthousiast begeleid door de oudere jeugdspelers. De trainers en ouder jeugdspelers worden vervolgens weer professioneel begeleid door de Regionale Voetbal Academie. Zo dragen we als vereniging zorg voor het verbeteren van de kwaliteit van trainers en onze jeugdspelers. Onze leden gaan met plezier naar de voetbaltraining en spelen goede wedstrijden tijdens de competitie op zaterdag.’

Tijdens dit Nieuwjaarstoernooi is de saamhorigheid en gezelligheid in de club zichtbaar. Jong en oud begeleiden de jeugdteams tijdens de wedstrijden van vijftien minuten. De scheidsrechters hebben plezier bij het fluiten van de snelle wedstrijden en de organisatie kijkt tevreden toe hoe vlotjes het toernooi verloopt. De club van 100 verzorgt de lunch voor de vrijwilligers. En op de tribune kijken ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s met plezier naar de voetballers van de Sneker club. Het is een echte verenigingsdag.

In januari 2014 is het Nieuwjaarstoernooi voor het eerst georganiseerd. Een groepje van zeven leden had het idee om een toernooi te organiseren tijdens de winterstop waar alle jeugdleden aan konden deelnemen. Een toernooi waar je als vereniging met elkaar én voor elkaar een fantastische voetbaldag beleefd. Na het succes van het eerste jaar organiseren de zeven leden al voor het vijfde jaar deze dag in januari.

De jongste jeugd van de Witte Lakenvelder League hebben elk jaar hun eigen Libbe Nauta Toernooi in Sneek en de G-Jeugd organiseren in december altijd een zaalvoetbal toernooi waar ook dit jaar weer veel belangstelling voor was.

Het toernooi is dit jaar ook weer gezellig verlopen en kent alleen maar winnaars. De wedstrijden in de zaal verlopen sneller dan op het veld buiten. En dat is voor velen even wennen. Al met al is er flink gescoord door de jongens en meiden van SWZ Boso Sneek.

De winnaars werden door de sponsor, Bakkerij Haaksma, getrakteerd op ambachtelijk lekkere oranjekoek. Veel teams hebben hier lekker met elkaar van genoten.

De kampioenen van het Nieuwjaarstoernooi.

Categorie JO8/JO9/JO10: Frankrijk en Duitsland

Categorie JO11/JO12/MO11/MO13: Griekenland en Frankrijk

Categorie JO13: Spanje en Engeland

Categorie JO15/MO15/MO17: Nederland en Spanje

Categorie JO17/JO19: Spanje en Nederland