Acties en voorstellingen NUT Workum

Workum- De aankomende weken staan er weer vele leuke voorstellingen bij NUT Workum op de planning. Op 26 januari is het de beurt aan Daniele Schel. Deze cabaretiere is een jong en groot talent. Met haar eerste avondvullende voorstelling Patroon belooft het een avond te worden vol stuntelende karakters, originele scenes en stuwende kleinkunst liedjes, met als rode draad het vastlopen en uitbreken in het dagelijkse bestaan. “Het belooft een avond te worden voor elk wat wils”, aldus Sjaak Galema, voorzitter van het NUT in Workum. “We vinden het erg leuk ook de jonge en veelbelovende theatermakers een podium te geven.

Daarnaast hebben we voor deze avond een erg leuke actie; wanneer men twee kaarten via onze website bestelt dan mogen er twee personen gratis mee. 4 kaartjes halen en maar 2 kaartjes betalen. Op deze manier hopen wij de drempel te verlagen voor het publiek, zodat ook zij kunnen ervaren hoe leuk het is om een avondje uit te zijn in Workum”.

Op vrijdagavond 1 februari is het toneelstuk van Pier 21, getiteld “It wie op in simmerjûn” aan de beurt. Deze voorstelling vindt plaats in it Swaeigat in it Heidenskip. Ondanks de zware thema’s las aftakeling, voltooid leven en zelfgekozen dood, is het ook een stuk waar veel om gelachen wordt, aldus recensenten.