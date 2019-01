Waterpoort 1 laat dure punten in Oerterp liggen

Ureterp-Na twee gewonnen wedstrijden van waterpoort 3 en waterpoort 2 in oerterp was het de beurt aan het eerste om 2 punten mee te brengen naar Sneek. Na een boeiend begin van de wedstrijd kwamen de Snekers goed uit de startblokken, en na tien minuten stond er 1 – 6 op het scorebord. Toch was het Oerterp die met veel fysieke strijd beter in de wedstrijd kwam. Na vele fouten van de Waterpoort bleven de spelers van Oerterp elke keer een puntje voorlopen.

Dat de Waterpoort de wedstrijd aan het weggeven was bleek ook door een overtreding in de eerste helft met nog 20 seconden op de klok. Er werd een vrije bal weggegeven, die werd verzilverd. Ruststand 11-9 in het voordeel van de thuisploeg.

In de rust werd door coach Nico Kraan gezegd dat er iets moest veranderen: de fouten moeten eruit en er moest beter geschoten worden. Na 10 minuten in de tweede helft leken de Snekers zich weer aan de opdracht te houden: geen fouten maken en zelf lekker schieten.

Met een stand van 15-15 kon het twee kanten op vallen. De Waterpoort had het betere spel met veel schoten, alleen vielen deze niet.

Aan de andere kant bleven de ballen wel makkelijk vallen waar door de Snekers weer in de achtervolging moesten. Tot 5 minuten voor tijd zat er maar een punt verschil tussen de ploegen. Helaas voor de Waterpoort waren het Oerterpers die met een paar schoten zonder rebound, de korf wel wisten te vinden (21-18).

In de laatste minuut wisten bij de ploegen nog een doelpunt te maken waar door de eindstand op 22-19 werd vastgezet.

De Snekers zullen dit verlies goed moeten analyseren en met opgeheven hoofd en strijd naar de volgende wedstrijd gaan kijken.