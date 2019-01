Tiental Sneek Wit Zwart sterkste in derby

Sneek- Ondanks dat Sneek Wit Zwart vanwege een vroeg rode kaart een dikke tachtig minuten in ondertal speelde, was de formatie van trainer Germ de Jong in de derby veel te sterk voor Heerenveen. Op de 3-1 overwinning die tot stand kwam door treffers van Matts Bruining, Gerben Visser en Jorn Wester viel vanuit Feanster perspectief dan ook bitter weinig af te dingen.

Dat laatste was anders bij de rode kaart die Ruben Ybema in de twaalfde minuut ten deel viel, omdat de verdediger eerst de bal speelde en pas daarna zijn tegenstander ten val bracht. Vanaf dat moment moest Sneek Wit Zwart met een man minder en bovendien leverde de toegekende vrije trap – en dat was extra zuur – ook nog eens via een speler van de thuisclub de gelijkmaker op. Het was het sluitstuk van een spectaculaire openingsfase, waarin de thuisclub via Kevin Huitema en Gerben Visser voor de nodige dreiging zorgde en waarin Matts Bruining de Snekers in de tiende minuut op voorsprong had gezet.

Na de consternatie rondom de rode kaart had Sneek Wit Zwart even tijd nodig om de strijdwijze aan te passen en in die fase kreeg Heerenveen via een vrije trap van Han van Dijk en via Jacco Kuiper een paar goede mogelijkheden. Laatstgenoemde had evenals Huitema eerder teveel tijd nodig, waardoor doelman Klaas Boersma het onheil kon afwenden. Nog geen minuut later had Bruining de 2-1 op de schoen, maar alleen voor doelman Theo Timmermans, keeper van Sneek Wit Zwart in het succesvolle seizoen 2011-2012, lifte hij de bal net iets te ver en verdween het gespikkelde monster via de bovenkant van de lat over.



Niet lang na de wisseling van speelhelft kreeg Gerben Visser een schietkans, doch zijn inzet verdween naast de door Timmermans verdedigde veste. Nog geen zeven minuten later mocht Visser het opnieuw proberen en dit keer van elf meter. Vanaf die hotspot gaf hij de Heerenveen-goalie geen schijn van kans (2-1), maar de reden voor de strafschop bleef wel in het ongewisse. In ieder geval was het een zware straf en leek de pengel een compensatie voor de discutabele rode kaart van Ybema.

Die zag gedoucht en al dat zijn ploeg nog geen minuut na de penalty via Gerben Visser een goede mogelijkheid kreeg om de wedstrijd definitief in het slot te gooien. De trefzekere spits die recent zijn dienstverband als trainer van Delfstrahuizen verlengde, moest echter zijn meerdere in Timmermans erkennen, waarna de daaropvolgende hoekschop wel voor alarmfase één, maar niet voor de beslissing zorgde. Die kwam er vervolgens ook niet na een voorzet van Matts Bruining en een kopbal van Kees Noordmans, terwijl vlak voor het einde van de reguliere speeltijd de eerste actie van Jorn Wester evenmin de genadeklap teweeg bracht. Toch zou die nog vallen en wel diep in blessuretijd, toen de pijlsnelle en gedreven invaller in de korte hoek Timmermans voor de derde keer het nakijken gaf.



Daarmee was de wedstrijd definitief beslist en op de overwinning van de tien van De Jong viel zoals hiervoor al werd vermeld, weinig af te dingen. Sneek Wit Zwart dat volgende week bij GRC Groningen op bezoek gaat nam door deze overwinning in ieder geval tot vanmiddag kwart voor vier de koppositie in de eerste klasse F over en blijft derhalve in de race voor eremetaal.

Foto’s: Nico Altenburg

