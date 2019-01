Stevige tik voor LSC 1890 

Haren- LSC 1890 is er in Haren niet in geslaagd om de zure smaak van de nederlaag die men aan de vooravond van Kerst tegen Roden leed en waarbij men de koppositie verspeelde, weg te spoelen. De matig spelende Snekers liepen bij Helpman namelijk tegen een stevig 4-0 verlies aan. Grote man aan de zijde van Helpman was Danny Dijkstra die de totale Groninger productie voor zijn rekening nam.

Die productie leek aanvankelijk door LSC 1890 te worden verzorgd, want in de openingsminuten doken de Snekers tot twee toe gevaarlijk voor de vijandelijke burcht op. Zowel de kopbal van Patrick Zijda als die van Lars Bos richtte echter geen onherstelbare schade aan. Die bleef aan de andere kant ook uit bij een tweetal vrije trappen, want LSC-doelman Jesse van Sermondt (foto) bleek bij die spelhervattingen een betrouwbare sluitpost, al moest hij bij de eerste wel een hoekschop toestaan. Niet veel later kon de Sneker goalie de handen in zijn zak houden, want bij een volgende mogelijkheid voor de thuisclub ontbrak bij de afronding de goede richting. Aan de andere kant had Daan Daniëls het vizier ook niet op scherp staan, toen hij na voorbereidend werk van rechter vleugelverdediger Ramon Vallinga mocht uithalen.

Vijf minuten later stond dat instrument echter wel goed afgesteld, al gebeurde dat helaas voor de Snekers aan de andere kant. Bij een counter was de organisatie aan LSC-zijde even niet op orde en daarvan wist Danny Dijkstra optimaal te profiteren. Nog geen minuut daarna strafte dezelfde speler andermaal een Sneker fout af en bezorgde hij zijn ploeg met zijn tweede treffer een aangenaam bakje thee en trainer Erik van der Meulen de schone taak om de scherven bijeen te lijmen.

In de eerste minuten na het lijmwerk leek zijn ploeg uit een ander vaatje te tappen, want in kort tijdsbestek kreeg LSC 1890 een aantal mogelijkheden om de aansluiting tot stand te brengen. Bij de eerste – een kopbal van Zijda – stond de lat die in de weg, waarna een kopbal van dezelfde speler net over ging. Vervolgens verdween een poging van Daniëls net naast de voor hem verkeerde kant van de paal en werd een inzet van Marco da Silva door de doelman van Helpman tot hoekschop verwerkt.

​Na iets meer dan twintig minuten te gaan kwamen bij de Snekers met Jari Boorsma en Bradley Steensma verse krachten binnen de lijnen met als doel om de bloedtoevoer richting de aanval nieuw leven in te blazen. Die transfusie sorteerde echter geen effect. Integendeel, nog geen zeven minuten na die injectie fungeerde Danny Dijkstra opnieuw als beul, toen hij de derde Helpman-treffer liet noteren. Daarmee was de wedstrijd beslist en al helemaal, toen diezelfde Dijkstra zijn toch al triomfantelijke middag twee minuten later van nog meer glans voorzag en er 4-0 van maakte. Daarna geloofden de Snekers het wel en maakten de blauwhemden geen aanstalten meer om de stand een iets dragelijke aanzien te geven.

LSC 1890 dat komende zondag LAC Frisia 1883 ontvangt, behield ondanks deze nederlaag de tweede plaats in de tweede klasse K, maar het verschil in verliespunten met koploper Roden dat niet in actie kwam, nam wel toe tot virtueel zes punten.

Foto archief Henk van der Veer

Bron: http://pengel.weebly.com