Prima prestaties Impact Color Guard uit Sneek

Drachten- Voor Impact heeft gisteren de eerste contest van het seizoen plaats gevonden in Sportbedrijf Drachten. Alle groepen hebben een top prestatie neergezet en hebben goede resultaten geboekt. Zo werden de jongsten van Impact, de kids, eerste in hun klasse.. De middelste groep, de Juniors, deden het ook erg goed door 4e te worden in een sterk deelnemers veld van 11 groepen!

Als laatste mochten Impact RA de vloer betreden met hun show Berlin, deze show werd erg goed neergezet en kwam zeker over op publiek en jury wat resulteerde in een mooie 2e plaats! Met deze top resultaten in de broekzak kunnen alle 3 de groepen verder bouwen wat nu al een een leuk seizoen gaat worden.

Winterguards in Nederland schreef :

Impact Kids : Jullie verrassen ons ook al ieder seizoen. Wat brengen jullie ons nu…. Op het mooie nummer (origineel Cindy Lauper) laten jullie ons jullie show zien. De show gaat verder met een ander melodietje , wat een leuke show.

Impact Junior : Als volgende begroeten wij Impact Junior. Een nacht rustig slapen ontpopt zich nog wel eens tot een nare nachtmerrie. Daar zit niemand op te wachten. Jullie kleding is prachtig. Zeer duidelijk programma.

Impact Regional A : Met een verrassend concept staan jullie die seizoen weer op de vloer. Prachtige opbouw in het programma. Het verhaal van Berlijn is alom bekend. De pijn die de Duitse bevolking heeft gehad om die verrekte muur. Het neerhalen staat mij nog duidelijk op mijn netvlies. Wat een prachtig programma, kippenvel op mijn armen.

Kids Class

1e 67,57 Impact Kids

2e 65,82 Serendipity Kids

3e 64,76 CMH Menaldum Kids

4e 60,13 2Xtreme Kids

5e 55,36 Nova Kids

Junior Class

1e 79,04 The Pride Junior

2e 78,16 2Extreme Junior

3e 74,46 Advendo Junior

4e 70,61 Impact Junior

5e 69,98 CMH Menaldum Junior

6e 69,75 Jong Holland Winterguard

7e 69,32 Sensation Performance Ensemble

8e 68,46 SKY Junior

9e 62,62 Concordia Sexbierum Junior

10e 60,56 Nova Junior

11e 60,43 2Extreme Cadets

Regional A Class

1e 82,87 Passie | Promotie A Class

2e 72,64 Impact RA

3e 71,33 Dynamix

4e 65,22 Nova RA

5e 63,30 N-Motion RA

De volgende contest waar Impact Color Guard aan mee doet is op 09/02/2019 in Wijchen.

Foto: W. Bouma