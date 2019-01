ONS Sneek boekt belangrijke zege

Amsterdam- Na zes puntloze speelronden heeft ONS Sneek in Amsterdam Noord tegen Asv De Dijk eindelijk weer een keer het zoet der overwinning geproefd. Net als in de heenwedstrijd duurde het echter lang, aleer de formatie van trainer Paul Raveneau het verschil wist te maken. Na iets meer dan een uur spelen zorgde Martijn Barto (foto) voor de openingstreffer, waarna invaller Genridge Prijor in blessuretijd het karwei definitief afmaakte.

Hoewel ONS het meeste initiatief had, was dat karwei in de eerste 45 minuten voor slechts een dikke honderd toeschouwers aardig in evenwicht. Beide kemphanen kregen in het eerste bedrijf mogelijkheden, waarbij de eersten op het conto van de Snekers werden bijgeschreven. Naarmate de eerste helft vorderde deed ook de thuisclub die in de voorbije weken een aantal aansprekende resultaten behaalde, meer van zich spreken en de brandgevaarlijke Kubilay Koylu bezorgde in die fase de oranje defensie de nodige hoofdbrekens. Die defensie waarin Serge Fatima na zijn schorsing terugkeerde, hield onder koele omstandigheden echter het hoofd koel en de speldenprikken van Asv De Dijk brachten evenals die van ONS dan ook geen leed te weeg.

​Na de warme thee bleef die brilstand aanvankelijk in takt, totdat Fatima op links Curty Gonzales diep stuurde en Martijn Barto de voorzet van de naar Harkemase Boys vertrekkende Gonzales van dichtbij simpel kon binnen tikken (0-1). Kort daarop leek De Dijk het evenwicht weer te herstellen, toen de al genoemde Koylu er alleen van door ging en de bal breed gaf op de meegelopen Clayd Olf. De treffer van de Amsterdammers werd vanwege buitenspel echter geannuleerd, al had dat een paar divisies hoger waarschijnlijk een gevalletje voor de VAR geweest.

Olf was met nog iets minder dan een kwartier op de klok samen met Judah Berefo binnen de lijnen gekomen en met hen perste De Dijk er nog een slotoffensief uit. Dat offensief leverde via Koylu en Elf nog een paar kleine mogelijkheden op, maar de gelijkmaker zat er uiteindelijk niet in. Integendeel, het “alles of niets”-voetbal draaide op niets uit, want in de blessuretijd profiteerde Genridge Prijor van de geboden ruimte en de invaller verschalkte op fraaie wijze doelman Kay Hilverink en daarmee het zoet definitief op de Sneker tongen.

Met die belangrijke overwinning klom ONS Sneek dat komende zaterdag ASWH ontvangt, in de derde divisie naar de twaalfde plaats en werd het verschil met de plekken die aan het einde van de rit een barrage met zich meebrengen, verdubbeld en uitgebouwd tot zes punten.

