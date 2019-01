Nieuwjaarsconcert Stedelijk Muziekkorps Sneek: blijvertje!

Sneek- Bob Somsen, voorzitter van het Stedelijk Muziekkorps uit Sneek was na afloop van het nieuwjaarsconcert dat gisteravond in Theater Sneek gehouden werd maar wat trots. “Weer meer publiek dan vorig jaar en het programma was toch echt wel bijzonder! En ook nog eens een lekkere cheque van €1450 van de Vrienden van het Stedelijk Muziekkorps Sneek. Mijn avond kan niet meer kapot”, aldus de enthousiaste preses.

Meer bezoekers

Waren er vorig jaar bij het eerste nieuwjaarsconcert nog zo’n 250 bezoekers, gister zaten er in de zaal van Theater Sneek toch zeker ruim 300 belangstellenden. Die genoten, zeker na de pauze, van een mooi concert waar sopraan Nienke Oostenrijk ook haar medewerking aan verleende. De sympathieke zangeres uit Haarlem sprak na afloop lovende woorden over de sfeer in de Sneker schouwburg: “Wat een cadeautje om hier te mogen zingen en ik heb ondertussen al meer dan 25 jaar ervaring, maar het is hier echt top!”

Oostenrijk vertolkte hoofdrollen in ‘Summertime’ uit Porgy and Bess en met name in ‘Phantom of the Opera’. Voor de pauze mocht de Sneker balletgroep Attitude onder leiding van Jacqueline Veldhuis net als vorig jaar weer optreden. Veldhuis had speciaal voor dit concert een choreografie gemaakt op het stuk ‘Romeo an Juliet’.

‘De tiid dûnset de jierren troch’

Voor het nieuwjaarsconcert werd het Sneker harmonieorkest uitgebreid met strijkers en een harpiste, waardoor de symfonische klank aangenaam versterkt werd. Het centrale thema van het concert was ‘de tiid dûnset de jierren troch’.

Met een verrassingsact van dirigent Tsead Verbeek op een bijzonder blaasinstrument en een afsluitend Happy New Year werd duidelijk dat het nieuwjaarsconcert van ‘ut Stedelek’ een blijvertje is!

Foto’s: Hugo Visser