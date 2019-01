Scharnegoutum- Fotografe Fiona Dijkstra uit Scharnegoutum was er vanmorgen al vroeg bij en maakt bovenstaande schitterende foto. Inderdaad de ochtendstond had vanmorgen goud in de mond. “Yes, wy hawwe keunstiis”, jubelde de zeer getalenteerde fotografe na de opname bij ‘De Flearen’ in haar woonplaats.

Foto: Fiona van Netten-Dijkstra