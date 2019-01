Menhir wint wedstrijd, maar veliest speler

Ureterp- De basketballers van ESBC Menhir hadden wat recht te zetten na de zeperd tegen Assist. In Ureterp liet de ploeg zich, zij het pas in de tweede helft, van zijn beste kant zien. Thuisploeg Five Pack werd met ruime cijfers geklopt: 31-73.

Menhir kon weer over een nagenoeg volledige selectie beschikken. Alleen Jehannes Dijkstra en speler-coach Arnold van der Meulen waren niet fit. Tegen de ploeg uit Ureterp werden zij echter gemist. Menhir begon wel ongeconcentreerd. Vooral in de verdediging liet de koploper gaten vallen. Five Pack bleef daardoor bij tot aan de rust:25-28.

Na de pauze tapten de Snekers uit een heel ander vaatje. De verdedigende druk werd opgevoerd en de thuisploeg kwam daar niet onderuit. Menhir plaatste een 2-23 run en de wedstrijd was daarmee gespeeld. Toch nam de ploeg geen gas terug in het vierde kwart (4-22). Grote domper was wel het uitvallen van spelverdeler Jeroen Kok. Hij had zich onlangs aangesloten bij de selectie, maar scheurde in de slotfase zijn achillespees en moet twee maanden in het gips.

Aanstaande vrijdag komt BV Penta op bezoek in Sneek. Het belooft een topwedstrijd te worden in de Sneker Sporthal die om 20.45u begint. Als Menhir wint slaat het een gat met de directe concurrent.