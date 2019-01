Glas Award uitgereikt voor Glaskunst Fotowedstrijd

Sneek- Vrijdagmiddag jl. is de Vriesia glas-award uitgereikt aan de winnende foto die gemaakt is tijdens de Glaskunst 10-daagse die in november gehouden is in Sneek. Vijftien deelnemende amateurfotografen hebben deels naar aanleiding van de workshop Glasfotografie door Fotoclub ’t Filter tijdens de Glaskunst -10 daagse hun mooiste foto ingeleverd. Gedurende de expositie is er volop geoefend op de perfecte foto die vrijdagmiddag bewonderd en beoordeeld werd door een jury bestaande uit Jan Gras en Piet Haaksma van Fotoclub ’t Filter, professioneel fotograaf Saskia Bruinsma en Tinka de Jong, eigenaresse van Vriesia Glas en organisator van de Glaskunst 10-daagse.

De Jury heeft uitgebreid stilgestaan bij de ingediende foto’s en heeft op basis van glas, licht en scherpte en nog veel meer indrukken die de foto’s oproepen een bijzondere foto beloond met een uitvergroting van de winnende foto en een kunstzinnige glazen Award gemaakt door glaskunstenaar Alwin Overwater van Glasblazerij ’t Quakeltje uit Exmorra.

Op de foto wordt de Vriesia glas- award uitgereikt door Tinka de Jong aan Johannes Schotanus met zijn winnende foto ‘colors in space’ . In 2014 kocht Johannes Schotanus zijn eerste serieuze digitale camera, sinds 2016 is hij lid van fotoclub d’ Ontspanner in Bolsward. De glaskunst is voor hem een echte (kleuren) eye opener, mede omdat zijn fotografische werk meestal uit zwart-wit werk bestaat. Glas is, zoals aangegeven in de workshop door fotoclub ‘t Filter, lastig te fotograferen. Reflecterend licht is bijna niet te voorkomen, een serieuze uitdaging dus.