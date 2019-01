Filmwinter loopt als een tierelier!

Sneek- Vanmorgen kregen we een enthousiaste mail van de organisatie van de Sneker Filmwinter, die we graag met u delen!

“Tjonge, lopen wij even tegen de grenzen van de capaciteit aan bij onze Filmwinter! Veel films raakten uitverkocht, de programmaboekjes zijn zo goed als op, de garderobe moest even een noodstop maken, en bij de Walrus kon men de plotselinge toestroom van zoveel extra mensen een tijdje niet aan. Neem het De Walrus niet al te kwalijk. Wij van de organisatie leren hiervan dat onze planning volgend jaar echt anders moet, zodat u meer gespreid kunt gaan eten. Onze welgemeende excuses aan de mensen die nu niet volledig van het buffet konden genieten. En dank voor de toch begripvolle reacties die we kregen.

Op dit moment zijn er voor de meeste films van vandaag nog kaarten te koop, behalve voor Lucky en Das Schweigende Klassenzimmer, die hebben al een wachtlijst.

Tot mijn verrassing is er weinig animo voor Isle of Dogs. Animatie, ik ben er dol op. Ik ga dus wel, lekker breeduit zitten, en kraken met mijn popcorn. Maar om u te verleiden neem ik de beschrijving nog eens op.

Filmhuis dinsdag. Ik heb in mijn geheugen nog even gezocht naar een stoere opa of een zielig familielid, maar niet van dat alles, zelfs geen paardenmeisje. Maar een film met paarden, een prachtig landschap, dat is toch heerlijk om nog even af te kicken van dit prachtige weekeinde. Kijk voor de beschrijving in het tweede blokje!

De cijfers van de publieksenquête van de filmwinter zijn achter de informatiebalie op het scherm te zien. we zullen ze later ook publiceren op de site.

Zo, en nu druk op de knop, want we moeten aan het werk!”