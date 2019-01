‘De Notenkrakers’, Makkum wint Jeugdfestival Femuza in Nijland

Nijland – Jeugdorkest ‘De Notenkrakers’ uit Makkum is zaterdag tot winnaar uitgeroepen van het Jeugdkorpsenfestival van Femuza in Nijland.

Het Jeugdfestival van Femuza was goed bezet met negen jeugdorkesten. Femuza is de federatie van muziek en zang in de gemeente Súdwest-Fryslân. De deelnemers werden beoordeeld door Sijtze van der Hoek uit Veenhuizen. Hij wees “De Notenkrakers” – het jeugdorkest van Hallelujah Makkum – aan als winnaar. Dit jeugdorkest staat onder leiding van Nynke Jaarsma.

De winnaar ontving een beker en mag deelnemen aan het Galaconcert van Femuza in Theater Sneek op 21 juni.