Sneek- Nee, van ons zult u hier zeker nog niet het E-woord tegenkomen. Absoluut niet! Maar dat het de afgelopen nacht aardig gevroren heeft is een feit. En dat de enthousiaste bestuurders van de Sneker IJsbaan vanmorgen al even de ijsdikte van de baan gemeten hebben is ook duidelijk. IJsmeester Klaas de Jong zag dat er al 4 cm bevroren water aan de Leeuwarderweg lag. Vol verwachting klopt ons hart!!