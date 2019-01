Zondagmiddagconcert Excelsior Scharnegoutum

Scharnegoutum- Muziekvereniging Excelsior Scharnegoutum, onder leiding van Meine Verbeek, geeft op 3 februari om 15.30 uur in It Swettehûs in Scharnegoutum een zondagmiddagconcert.

Jeugdkorps de Jesband onder leiding van Fokje de Jong en de deelnemers van het muziekproject Muziek voor volwassenen (foto) onder leiding van Guus Pieksma geven een afwisselend concert in dorpshuis It Swettehûs in Scharnegoutum.

Tien volwassenen hebben zich in oktober vorig jaar opgegeven om 10x een zaterdagochtend les te krijgen op een muziekinstrument. Een aantal van hen had enige ervaring met muziek en anderen begonnen zonder enige muziekervaring. Zij laten met trots horen wat zij hebben geleerd tijdens een gezamenlijk concert. Komt allen luisteren naar een gevarieerd muziekprogramma!

De toegang is gratis! Er is een collecte bij de uitgang. Inloop vanaf 15.00 uur, start concert om 15.30 uur. Kijk ook eens op: www.excelsiorscharnegoutum.nl of excelsiorscharnegoutum