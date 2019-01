Waar strooit de gemeente SWF?

Sneek- Bericht van de gemeente Súdwest-Fryslân. Het begint eindelijk een beetje op winter te lijken. Zodra het kouder wordt, kunnen de wegen glad worden. Om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren, strooien we. We meten constant of het glad is of glad wordt. Bij gladheid komen we gelijk in actie.

Wil je weten waar we precies strooien? Zijn we een straat vergeten? Of vind je dat we een belangrijke weg niet meenemen in de strooiroute?

Kijk dan op https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/gladheidbestrijding-en-strooiroutes/