Plastic soep in de schijnwerpers tijdens VERS!

Sneek- De plastic soep is op zaterdag 2 februari het thema van de zevende editie van VERS! in Sneek. Tijdens het jaarlijkse muziekfestival van Cultuur Kwartier Sneek wordt via de optredens en de aankleding aandacht gevraagd voor het probleem. Zo treedt Harm Goslink Kuiper op met zelfgemaakte instrumenten van afvalmaterialen, wordt de ‘Plastic Soup Song’ ten gehore gebracht en zijn er kunstobjecten te bewonderen. In de aanloop naar VERS! gaan basisscholen in Súdwest-Fryslân aan de slag met een lesprogramma waarbij de impact van de plastic soep op het milieu onder de aandacht wordt gebracht.

De Plastic Soup Song wordt bij de officiële opening van VERS!, met zes podia in Kunstencentrum Atrium en Poppodium Bolwerk, gespeeld door On the Move (het jeugdorkest van het Stedelijk Muziekkorps Sneek), slagwerkers van Kunstencentrum Atrium en leerlingen van Kinder-MuziekTheater. Het lied is geschreven door Michiel Merkies en gearrangeerd door Sjoerd Hiemstra, oud-leerling van Kunstencentrum Atrium.

Harm Goslink Kuiper(foto hier boven) geeft naast zijn optreden op VERS! zaterdagmiddag tussen 14.30 en 15.30 uur een workshop muziekinstrumenten maken in de bibliotheek in Sneek. Boys Squad (foto hier onder) speelt een set met eigen nummers over plastic soep. De band wordt daarbij vergezeld door hiphop-danseressen die bij Kunstencentrum Atrium les krijgen van Jarno Spijker.

Verder zijn er op VERS! allerhande kunstobjecten te bezichtigen. Op de eerste verdieping van het kunstencentrum is een expositie ingericht door leerlingen van de Internationale Schakelklas in Sneek. Zij hebben met docent Simone Bouwstra allerlei plastic voorwerpen gemaakt. Ook is de ‘Kunstmachine’ op VERS! aanwezig. Jonge kunstenaars toveren onder leiding van Jan Herman de Boer plastic afval om in prachtige objecten. Festivalbezoekers kunnen iets in de machine gooien en een uur later is het kunstwerk klaar.

Lesprogramma basisscholen VERS! heeft samen met projectbureau Akte2 een lesbrief gemaakt voor basisscholen in Súdwest-Fryslân met activiteiten die te maken hebben met de plastic soep. Scholieren kunnen met Meester Bram (Bram Jorissen) instrumenten maken van afval, een plastic onderwaterwereld bouwen met kunstenaar Jeanette Scheffer en coupletten maken voor de Plastic Soup Song. Op vrijdag 1 februari wordt tussen 13.00 en 14.00 uur het eindresultaat gepresenteerd in de Noorderkerkzaal in Sneek.

Muziekoptredens VERS! begint om 19.00 uur. Tot 1.00 uur zijn er meer dan dertig muzikale optredens. De meest uiteenlopende muziekgenres zijn vertegenwoordigd: van funk, rock en indie tot soul en jazz. Bij VERS! draait het traditiegetrouw om aanstormend muziektalent. Er zijn optredens van onder meer Skarnepeoples, de Bokito Brass Band, Ananazz, Soundboxx, So Be It, Loud Out, Talking Notes, Rubik Spheres, Bogerman Bogies, Atrium Whistles, Jammer, Unlocked, Nayeli, Blackout, Construction, Session Time, Fons Wijers en Keita Collective.

Daarnaast zijn er artiesten die al de nodige bekendheid genieten, zoals The Cool Quest, dwarsfluitist Mark Alban Lotz, het Punk ’n Jazz Orchestra, Mr. Right, Marcius Megalomania, de Bogerman Bigband en Woe Blind Birds. De Sneker Útlopers zijn eveneens van de partij. Mark Alban Lotz gaat op VERS! ook samen spelen met de Bogerman Bigband en hij geeft middags bij Kunstencentrum Atrium een masterclass voor dwarsfluitisten uit Noord-Nederland.

Datum/tijd: Zaterdag 2 februari 2019, vanaf 19.00 uur

Locatie: Poppodium Bolwerk, Kunstencentrum Atrium Entree: 8,50 euro (kaartverkoop via hetbolwerk.nl, theatersneek.nl en aan de kassa)