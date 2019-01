ONS-speler Merraki in winterstop naar Go Ahead Kampen  

Sneek- Samir Merraki zal, mits de KNVB toestemming geeft, op korte termijn worden verhuurd aan Go Ahead Kampen. De vorig jaar in de winterstop van IJsselmeervogels door O.N.S. Sneek overgekomen aanvallende middenvelder heeft in de eerste seizoenshelft niet veel speelminuten gemaakt en had daardoor al de keuze gemaakt om O.N.S. Sneek aan het einde van dit seizoen te verlaten.

Samir heeft aan de TC van de Snekers gevraagd of zij open stonden voor een verhuur in de winterstop mocht zich een club melden. Na overleg is besloten dat O.N.S. hier inderdaad achter staan. Samir wil graag zijn waarde bewijzen voor een elftal en de TC van de Sneker derde divisieclub gunnen hem de mogelijkheid die zich nu voordoet.