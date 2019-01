Zaterdagavond Nieuwjaarsconcert Stedelijk Muziekkorps Sneek

Sneek- Het Stedelijk muziekkorps Sneek onder leiding van Tseard Verbeek wil het nieuwe jaar inluiden met een spetterend klassiek concert.

Het geweldige succes van het nieuwjaarsconcert van 2018 gaf aanleiding om een nieuwe traditie voort te zetten!

Dit keer staat de veelgevraagde sopraan Nienke Oostenrijk centraal. Zij was vele malen te horen bij de Johannes en de Matthäus Passion van Bach en heeft met diverse bekende dirigenten gewerkt, zoals Jaap van Zweden en Frans Brüggen. Nienke heeft in het verleden o.a. muzikale bijdragen geleverd aan het huwelijk van Prins Friso en Prinses Mabel in de Oude Kerk te Delft en het Zilveren Regeringsjubileum van Koningin Beatrix in de Gothische Zaal van de Raad van State.

Het Stedelijk Muziekkorps Sneek is een van de grootste harmonieorkesten uit het Noorden en zal speciaal voor deze gelegenheid aangevuld worden met strijkers. Hierdoor zal het symfonische karakter worden versterkt. Het Stedelijk Muziekkorps Sneek zal uiteraard niet vergeten om deze avond ook de bekende en minder bekende Nieuwjaarsmuziek ten gehore te brengen.

Mis dit muzikale hoogtepunt van het jaar van het Stedelijk Muziekkorps niet, want het belooft een avond te worden om nooit te vergeten! Na afloop is er uiteraard de gelegenheid om met elkaar het glas te heffen op het nieuwe jaar.