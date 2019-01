Sneek- Zaterdagmorgen is er weer een BVR Loodsverkoop aan de Touwslagersstraat 24 in Sneek. U kunt er terecht tussen 09.00 – 11.00 uur om even te komen sneupen en uiteraard kopen. De koffie staat klaar! De opbrengst is ten bate van Nachtlicht 2019.