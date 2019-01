Yoga groot succes in Nijland

Nijland- Eind 2017 organiseerde sportvereniging Nocht en Warber uit Nijland de eerste yogales onder leiding van van Corneliske van Popta. Corneliske reisde af naar India om daar haar diploma tot yogadocent te behalen. Wat zij daar heeft geleerd brengt ze graag in de praktijk, ze wil mensen graag meenemen op de weg van yoga en bewustwording. Lenigheid of leeftijd maakt niet uit. Iedereen is welkom. Dus ben je opzoek naar rust en balans, wees dan op woensdagavond 6 februari van harte welkom in MFC de Mande in Nijland. Op die datum start de 4e hatha yoga (vervolg)cursus bestaande uit 10 lessen. Wil je meer informatie of je aanmelden stuur dan een email naar kiesechtbewust@gmail.com.